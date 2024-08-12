ÀÐÇË»á¡¢Í»ö¤Ø´íµ¡´¶¶¦Í¡¡ÂæÏÑÉûÁíÅý¤È²ñÃÌ¡¢Ä¶ÅÞÇÉË¬Ìä
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡Û¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤éÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Ï12Æü¡¢ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂæËÌ¤ÎÁíÅýÉÜ¤Çé«Èþ¶×ÉûÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ò¶¦Í¤·¡¢ÆüÂæ´Ö¤ÎÏ¢·È¿¼²½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï9·î¤ÎÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò»ö¼Â¾åÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤äÇ½ÎÏ¤ò°ìÈÖÃÎ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÂæÏÑ¤È¤ÎÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ÏÂç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ë¬ÌäÃÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¡£ÀÐÇË»á¤È¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»ÊÂåÉ½¤¬¶¦Æ±ÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¼«Ì±¤ÎÃæÃ«¸µ¡¦¸µËÉ±ÒÁê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÏÊÕ¼þ¸µËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£