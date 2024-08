DEZERTが11月1日および2日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて主催ライヴ<DEZERT PARTY Vol.15 / Vol.16>を開催する。通算15回目と16回目を迎えるDEZERT主催<DEZERT PARTY>は2daysの連日開催となる。初日11月1日の<Vol.15>出演者は、DEZERT、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR。2日目11月2日の<Vol.16>出演者は、DEZERT、LM.C、Royz、Verde/(Shou)、vistlip。DEZERTは両日出演、各日5アーティストの対バンイベントとなる。

2024年9月25日(水)発売【初回限定盤(2CD+Blu-ray[3枚組])】CRCP-40686/87 11,000円(税込)※トレカ5枚封入【通常盤(2CD(2枚組)】CRCP-40688/89 4,400円(税込)※トレカ1枚封入※トレカは全15種類のランダム封入https://www.dezert.jp/news/detail/28561▼CD収録内容 ※初回限定盤/通常盤共通[DISC-1] -心臓編-01.「絶蘭」02. 新曲103.「誤解」04. 胃潰瘍とルソーの錯覚05.「遭難」06. ミザリィレインボウ07. ミスターショットガンガール08. 蝶々09. Call of Rescue10. 遮光事実11.「秘密」12.「変態」Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜心臓ドロドロ入院編〜[DISC-2] -脳味噌編-01. 脳みそくん。02. バケモノ03.「君の子宮を触る」04. Sister05. カメレオン06. 大塚ヘッドロック07.「殺意」08. Thirsty?09. 新曲210.「遺書。」11. TODAY12.「切断」Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜脳味噌トロトロ退院編〜▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ収録<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編->2024.6.22 三郷市文化会館 大ホールを収録※収録楽曲の一部は本作品用に新録音いたします※CDショップ及びECサイト特典、イベント情報に関しては後日発表

■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>



8月24日(土) 東京・Zepp Hanedaopen16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)▼出演 ※順不同MUCC / AKi / DEZERT・Kenにまつわるエトセトラ#1 千秋(DEZERT), 昴(Royz), 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達), Miyako (DEZERT), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)#2 千秋(DEZERT), ミヤ(MUCC), aie (deadman), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)#3 逹瑯(MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel), YUKKE (MUCC), SORA (DEZERT), 足立房文#4 Shou (Verde/, Alice Nine.), [ kei ], AKi, Shinya (DIR EN GREY)#5 逹瑯(MUCC), 千秋(DEZERT), Shou (Verde/, Alice Nine.), Ken (L'Arc-en-Ciel), [ kei ], YUKKE (MUCC), AKi, Shinya (DIR EN GREY)・Sakura Session〜君がくれたもの〜[Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)]・SlipKnot三郷[架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)]・LUNA SEA Respect Session #2[逹瑯(MUCC) , HIROTO (Alice Nine.) , Miyako (DEZERT), AKi , Shinya (DIR EN GREY)]▼チケット・1Fスタンディング:8,000円(税込)・2F指定席:10,000円(税込)※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999