DEZERT主催イベント＜DEZERT PARTY＞2daysに、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR、LM.C、Royz、Verde/、vistlip
DEZERTが11月1日および2日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて主催ライヴ＜DEZERT PARTY Vol.15 / Vol.16＞を開催する。通算15回目と16回目を迎えるDEZERT主催＜DEZERT PARTY＞は2daysの連日開催となる。
◆＜DEZERT PARTY＞ 画像
初日11月1日の＜Vol.15＞出演者は、DEZERT、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR。2日目11月2日の＜Vol.16＞出演者は、DEZERT、LM.C、Royz、Verde/(Shou)、vistlip。DEZERTは両日出演、各日5アーティストの対バンイベントとなる。
■＜DEZERT PARTY Vol.15 / Vol.16＞
11月1日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
出演：DEZERT、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR
▼＜DEZERT PARTY Vol.16＞
11月2日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
出演：DEZERT、LM.C、Royz、Verde/(Shou)、vistlip
※詳細後日発表
■＜Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!-＞
▼第1部：心臓編
open13:00 / start14:00
▼第2部：脳味噌編
open17:00 / start18:00
https://www.dezert.jp/news/detail/28554
■＜DEZERT Presents【This Is The "FACT"】TOUR 2024＞
vs lynch.
open16:15 / start17:00
10月20日(日) 大阪BIGCAT
vs Sadie
open16:15 / start17:00
11月15日(金) Zepp Shinjuku
vs MUCC
open17:00 / start18:00
https://www.dezert.jp/news/detail/28549
■＜DEZERT ONEMAN LIVE 日本武道館＞
※詳細後日発表
■傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』
【初回限定盤(2CD+Blu-ray[3枚組])】
CRCP-40686/87 11,000円(税込)
※トレカ5枚封入
【通常盤(2CD(2枚組)】
CRCP-40688/89 4,400円(税込)
※トレカ1枚封入
※トレカは全15種類のランダム封入
https://www.dezert.jp/news/detail/28561
▼CD収録内容 ※初回限定盤/通常盤共通
[DISC-1] -心臓編-
01.「絶蘭」
02. 新曲1
03.「誤解」
04. 胃潰瘍とルソーの錯覚
05.「遭難」
06. ミザリィレインボウ
07. ミスターショットガンガール
08. 蝶々
09. Call of Rescue
10. 遮光事実
11.「秘密」
12.「変態」
Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜心臓ドロドロ入院編〜
[DISC-2] -脳味噌編-
01. 脳みそくん。
02. バケモノ
03.「君の子宮を触る」
04. Sister
05. カメレオン
06. 大塚ヘッドロック
07.「殺意」
08. Thirsty?
09. 新曲2
10.「遺書。」
11. TODAY
12.「切断」
Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜脳味噌トロトロ退院編〜
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ収録
＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編-＞
2024.6.22 三郷市文化会館 大ホールを収録
※収録楽曲の一部は本作品用に新録音いたします
※CDショップ及びECサイト特典、イベント情報に関しては後日発表
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
8月24日(土) 東京・Zepp Haneda
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
▼出演 ※順不同
MUCC / AKi / DEZERT
・Kenにまつわるエトセトラ
#1 千秋(DEZERT), 昴(Royz), 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達), Miyako (DEZERT), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)
#2 千秋(DEZERT), ミヤ(MUCC), aie (deadman), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)
#3 逹瑯(MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel), YUKKE (MUCC), SORA (DEZERT), 足立房文
#4 Shou (Verde/, Alice Nine.), [ kei ], AKi, Shinya (DIR EN GREY)
#5 逹瑯(MUCC), 千秋(DEZERT), Shou (Verde/, Alice Nine.), Ken (L'Arc-en-Ciel), [ kei ], YUKKE (MUCC), AKi, Shinya (DIR EN GREY)
・Sakura Session〜君がくれたもの〜［Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)］
・SlipKnot三郷［架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)］
・LUNA SEA Respect Session #2［逹瑯(MUCC) , HIROTO (Alice Nine.) , Miyako (DEZERT), AKi , Shinya (DIR EN GREY)］
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
■オールナイトイベント＜MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024 〜夏祭りの大打ち上げ!!〜＞
8月24日(土) 東京・新宿LOFT
open23:30 / start24:00 / end29:00(予定)
▼出演
・千秋 Stand Alone
・gibkiy gibkiy gibkiy
・L'Arc-ai-Citel(ラルク アイ シテル)
Vo. Shou(Verde/ / Alice Nine.)
Gt. [ kei ]
Ba. Sacchan(DEZERT)
Dr. SORA(DEZERT)
・Limp Bizkit杉並
Vo. ANNIE A(CHAQLA.)
Gt. ミヤ(MUCC)
Ba. Sacchan(DEZERT)
Dr. Bikky(CHAQLA.)
・Marilyn Manson厚木
Vo. 命依(MAMA.)
Gt. JiMYY(MAMA.)
Ba. AKi
Dr. SORA
・Pay money To my Pain Respect Session
Vo. 架神(DEXCORE)
Gt. 関普円(Azami)
Ba. Masa(NOCTURNAL BLOODLUST)
Dr. SORA(DEZERT)
・DJ狂犬(LOUD ROOTS)
・DJ Masaaki Yaguchi
・DJ 사짱(さっちゃん)
・DJ SORA
・TOSHI所沢
※飛び込みゲスト参加の可能性あり
▼チケット
オールスタンディング 5,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
一般発売：2024年8月18日(日)
（問）新宿ロフト 03-5272-0382
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