¡ÚCBC¾ÞÁÛÄêµ³¼ê¡Û¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡¢¥¢¥°¥ê¤ÏÀ¾Â¼½ßÌéµ³¼ê
¡¡8·î18Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè60²óCBC¾Þ(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¼Ç1200m)¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¡¦ÁÛÄêµ³¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡½Å¾ÞÏ¢¾¡¤Ç¤³¤³¤ØÎ×¤à¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯(ÌÆ3¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë)¤Ï²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡¢½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥¢¥°¥ê(²´5¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë)¤ÏÀ¾Â¼½ßÌéµ³¼ê¡£
¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢¡û¡û¤Ïµ³¼êÌ¤Äê¤â¤·¤¯¤Ï²óÈòÍ½Äê
¡¡¢¨¾ðÊó¤Ï¼ç¤ËÀè½µ¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ê¡¡À¾Â¼½ßÌé
¥¢¥Í¥´¥Ï¥À¡¡³ÑÅÄÂçÏÂ
¥«¥ê¥Üー¥ë¡¡¿ù¸¶À¿¿Í
¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¡ºØÆ£¿·
¥¥¿¥Î¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¡¹ñÊ¬Í¥ºî
¥°¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡ºä°æÎÜÀ±
¥°¥ì¥¤¥È¥²¥¤¥Êー¡¡¡û¡û
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ó¥Ðー¥Á¥§¡¡±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ß
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥ª¥Í¥¹¥È¡¡¡û¡û
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥¹¥«¥¤¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ï¥¯¥é¥¯¡¡¾®ÂôÂç¿Î
¥¹¥³ー¥ë¥æ¥Ë¥Ð¥ó¥¹¡¡¡û¡û
¥¹¥º¥Ï¥íー¥à¡¡»Åç¹î½Ù
¥Ç¥£¥ô¥£¥Ê¥·¥ª¥ó¡¡¡û¡û
¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¡¹¬±ÑÌÀ
¥Ðー¥¹¥¯¥é¥¤¡¡¡û¡û
¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¡²£»³ÏÂÀ¸
¥Ô¥ó¥·¥ã¥ó¡¡¡û¡û
¥Öー¥±¥Õ¥¡¥í¥¹¡¡ÏÂÅÄÎµÆó
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥Õ¥Í¡¡¼ò°æ³Ø
¥ä¥¯¥·¥Þ¡¡À¾ÄÍÞ«Æó
¥ì¥Ã¥É¥Ò¥ë¥·¥åー¥º¡¡ÃÄÌîÂçÀ®