¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅìÂè°ì¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê²Æ£±¾¡¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä³«Ëë¹õÀ±¤Î¶þ¿«À²¤é¤¹¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤«¤ß¼è¤í¤¦¡×
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¢¦£²²óÀï¡¡´ØÅìÂè°ì£·¡½£±ËÌÎ¦¡Ê£±£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ï£±£³°ÂÂÇ£·ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¡¢ËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ë¾¡Íø¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤Î²Æ£±¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÅìµþÀª¤Ï½Õ²Æ£³£²£°¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦È«ÃæÅ´¿´¤¬£³²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££²ÈÖ¼ê¤Çµß±ç¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦ºä°æÎË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤ËÊÑ²½µå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢£¶²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£Ìµ»Í»àµå¤ÈÀ©µåÎÏ¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï³«ËëÀï¤ÎÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±Àï¤Ç±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯ÇÔÂà¡£ÊÆÂôµ®¸÷´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤«¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£