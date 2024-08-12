¡ÚÃæÆü¡ÛÀèÈ¯¡¦ÇßÄÅ¹¸Âç¤¬4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡Ì£Êý¤Î±ç¸î¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤âÄ¾¸å¤ËÈïÃÆ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È-ÃæÆü(12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê¤Ï½é²ó¤«¤éÀ©µå¤¬Íð¤ì¡¢¼ºÅÀ¤ò¤¹¤ë¤È4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÄÅÅê¼ê¤Ï½é²ó¤«¤é4¤Ä¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¡¤·½Ð¤·¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇßÄÅÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2²ó¤Ë¤Ï¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡£Â³¤¯¥µ¥ó¥¿¥ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È2¼ºÅÀ¡£
3²ó¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î4²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤ÎÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤3-3¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÇßÄÅÅê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é3ÈÖ¥µ¥ó¥¿¥ÊÁª¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò±¿¤Ð¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç4¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï2¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇßÄÅÅê¼ê¤Ï4²ó¡Ê103µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢5»Íµå¡¢4¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡£Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£