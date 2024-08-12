¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼ÀÝ²ÏÀô¡Û3ÀáÏ¢Â³V¡¡°æ¾åÃéÀ¯¡¡Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡Âè41²óÀÝ²ÏÀô¡×¤Ï13Æü¤«¤é³«Ëë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÃÏ¸µÀï¡ÊÀè·î15Æü¤ÎG3¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°æ¾åÃéÀ¯¡Ê28¡Ë¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤âÊ¡²¬¢ª²¼´Ø¤ÈÅÔ¹ç3ÀáÏ¢Â³V¤Ç½»Ç·¹¾¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê10·î22¡Á27Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë¾¡Î¨¡ÊÁª¹Í´ü´Ö¤ÏºòÇ¯8·î¡Áº£Ç¯7·îËö¡Ë¤âÄù¤áÀÚ¤êÁ°¤Î2Àá¡Ê½»Ç·¹¾¢ªÊ¡²¬¡Ë¤Ç7.04¤«¤é7.15¤ØµÞ¾å¾º¡£SG½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¡È»þ¤Î¿Í¡É¤Ï¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Å·¤ËÄÌ¤¸¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡½éÆü¤Ï12R¡ÖÀÝ²ÏÀô¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Î6¹æÄú1²óÁö¤ê¡£¾¾°æÈË¤éÂçºå»ÙÉô¤ÎÀéÎ¾Ìò¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£