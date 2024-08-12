µì¥½Ï¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì½ÅÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿£¹£¸ºÐÃËÀ¤¬ÂÎ¸³¸ì¤ë¡ÖÎí²¼40ÅÙ¤ÇÌÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°Åå¤òÃå¤Æ¡¦¡¦¡×¡¦»³·Á¡¡
Â¼»³»Ô¤Ç9Æü¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤Ä¤É¤¤¤¬³«¤«¤ì¡¢Àï¸å¡¢µì¥½Ï¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿98ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼«¤é¤Î¤Ä¤é¤¤ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ¤Î¤Ä¤É¤¤¤Ï¡¢ËÌÂ¼»³ÃÏ°è¤ÎÍ»Ö¤Î»ÔÌ±¤äÃÄÂÎ¤¬¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò´ê¤Ã¤ÆËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾±ÆâÄ®¤Ë½»¤àÇßÌÚÃéÍº¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤¬¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇßÌÚ¤µ¤ó¤Ï½ªÀï¸å¡¢µì¥½Ï¢¤Î¸½ºß¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë3Ç¯´Ö¡¢ÍÞÎ±¤µ¤ì¡¢ÀÐÃº·¡¤ê¤Ê¤É¤Î½ÅÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÌÚÃéÍº¤µ¤ó¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Ò¥¨¤È¥¢¥ï¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Îí²¼30ÅÙ¡¢40ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÊ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°Åå¡ÊËÉ´¨¶ñ¡Ë¤òÃå¤ÆÃº¹Û¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×
ÇßÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿ÏÂ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬´ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£