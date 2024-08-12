¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡BTSÂç¶¿³«ÀßµÇ°Âç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡Û´Ø¸ýÃÒµ×¤¬¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¡ÖÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡×
¡¡¡ãÂ¿ËàÀî13Æü4R¡¢12R¡ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î6Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBTSÂç¶¿³«ÀßµÇ°Âè26²óÂç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡×¤Ï12Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ò1¡¢2Ãå¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿´Ø¸ýÃÒµ×¡Ê45¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¡¢2ÆüÌÜ2R¤ò3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤Æ1Ãå¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Àï¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤È¹¥Ä´¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤Ï¿¤Ó´ó¤ê¤Î·Á¡£¾¯¤·Ä´À°¤·¤¿¤À¤±¤ÇÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¡£¾å°Ì¤ÎÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½®¤â¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÁÇÄ¾¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹ÁêËÀ¤Î63¹æµ¡¤Ë¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï4R¤Ë5¹æÄú¡¢12R¤Ë4¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£Á°¸åÈ¾¤È¤â¤Ë¥À¥Ã¥·¥åÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÆÃÄ¹¤Î¿¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¡£
¡¡