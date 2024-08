人気コンテンツ『ONE PIECE』の大規模イベント『ONE PIECE DAY’24』の2日目が11日に開催。SPECIAL LIVEが開催された。ライブが始まると、名塚佳織が演じたウタの声で「みんな、『ONE PIECE DAY’24 SPECIAL LIVE』にようこそ!ウタだよ!久しぶり。元気にしてた?私の曲、たくさん聞いてる?ありがとう!」というメッセージ。いきなり会場のボルテージは最高潮となった。

そして、Adoが登場。アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌「新時代」をはじめ、同映画で使用された「逆光」「ウタカタララバイ」「Tot Musica」「私は最強」「風のゆくえ」と6曲を歌唱。パワフルかつ繊細な歌声で魅了した。圧巻のパフォーマンスを終えると観客から「Ado〜」や「ウタ〜」といった声援が鳴り止まない中、Adoは「ありがとうございました!引き続き『ONE PIECE』をお楽しみください!」と言い残してステージを降りた。続いてはBE:FIRSTのステージ。『ONE PIECE GAME』とのコラボ楽曲「Set Sail」からスタートし、スクリーンには、ワンピカードが映し出されるなど、この日ならではの演出も行われた。合間のMCでSOTAは「BE:FIRSTのメンバーに出会えたことと『ONE PIECE』の連載中に生きられたことが幸せ」としみじみ。続けざまに「Boom Boom Back」を歌唱し、最後は「Mainstream」で締めくくった。大槻は「RUN!RUN!RUN!」、「Dear Sunrise」と歌った後にMCへ。おなじみの客席あおりもしながら「memories」を全力で歌い上げ「アニメ『ワンピース』が25周年。大槻もアニメ『ワンピース』と共にデビューしたので今年で25周年。とても記念すべきイベントで『ONE PIECE』のお祝いができることをうれしく思います。どうも、ありがとうございます!」としみじみと語っていた。きただには登場するなり「ウィーゴー!」「OVER THE TOP」「あーーっす!」といった名曲を連続で披露。「この3曲続けさせる?老体にはキツいよ」と苦笑いしながらも「めちゃくちゃ楽しいです!」とにっこり。今年はデビュー30周年。「この記念すべき30周年ですが、1月7日からエッグヘッド編の主題歌が流れて、FIRST TAKE、ロスでONE PIECEのオーケストラコンサートで、またロスに行ってカードゲームの大会のイベント、今回のイベント、来月には『ONE PIECE ON ICE』と、『ONE PIECE』まみれになってます!めちゃくちゃうれしい充実した30周年になってます」と笑顔。そして、音楽のキャリアを通じてONE PIECEに支えられたことを感謝しながら「ありったけの愛を込めて、皆さんに届けたいと思います。あしたのことは忘れて、喉をぶっ壊して帰りましょう!」と『ONE PIECE』の代表曲「ウィーアー!」のイントロが。もちろん大歓声の会場へ、きただには仲間の印である左腕の×マークを見せて会場を1つにし、会場で大合唱をした。アンコールも実施。モンキー・D・ルフィ役の田中真弓、ロロノア・ゾロ役の中井和哉、ナミ役の岡村明美、ウソップ役の山口勝平、サンジ役の平田広明、チョッパー役の大谷育江、ニコ・ロビン役の山口由里子、ジンベエ役の宝亀克寿といった麦わらの一味が軽快なやり取りをした後に、ルフィの声で「野郎ども!幕張島へ出航だ!」に合わせてステージに登場すると大歓声が。会場の熱気に麦わらの一味は「最高です!」「うれしい」「スゴい!」と笑顔を見せた。最後は、きただに、大槻、観客と一緒に「ビンクスの酒」を大合唱。『ONE PIECE DAY’24』を最高の歌で締めくくると、田中が「きょうは、仲間が1人、都合で来れなかった。みんなで(矢尾一樹が演じる)フランキーの『スーパー』を一緒にやりませんか?」と会場一体となった「スーパー」と披露。「ありがとう!『ONE PIECE』をずっと見てね!きょう来てくれたお前はたちは、俺たちの仲間だ〜!」と田中は掛け声。大団円となったイベントは幕を下ろした。3年目を迎えた今年は幕張メッセを舞台に、初めて展示エリアとLIVEエリアの2会場に分け、スケールを拡大して実施。展示エリアで実施されるオープンステージでは、テレビアニメ『ONE PIECE』名シーン選挙、UT×ONE PIECE スペシャルステージ、ラジオ番組『麦わらスペース』の公開収録などを行った。■セットリスト【Ado】1:逆光2:ウタカタララバイ3:Tot Musica4:私は最強5:風のゆくえ6:新時代【BE:FIRST】1:Set Snail2:Boom Boom Back3:Mainstream【大槻マキ】1:RUN!RUN!RUN!2:Dear Sunrise3:memories【きただにひろし】1:ウィーゴー!2:OVER THE TOP3:あーーっす!4:ウィーアー!for the new worldEN【麦わらの一味&きただにひろし&大槻マキ】1:ビンクスの酒