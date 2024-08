a flood of circleが、2024年11月6日に新作アルバムをリリースすることを発表した。関連記事: a flood of circle、ツアーファイナルで見せた結束「今が一番無敵の自信がある」 8月12日(月祝)に日比谷野外大音楽堂にて、10年ぶりの単独公演を開催・完全ソールドアウトさせたa flood of circle。アルバム発売に伴い、全国34ヶ所37公演の全国ツアーを開催することも決定した。12月7日(土)堺FANDANGO公演のみ、ゲストにSAKAI MEETINGの主宰者でもあるTHE CHINA WIFE MOTORSを迎えた2マンライブを開催。他公演は全てワンマンライブとなる。

さらに、野音公演にて初披露された、デビュー15周年を記念した新曲『虫けらの詩』は、12日24時に各ストリーミングサイトにて配信リリースが決定。同曲のミュージックビデオもa flood of circle 公式YouTubeチャンネルにて同時に公開される。ステージ上で語られた「キャンプ場でレコーディングをした」とはどういうことなのか、このMVを観ればわかるとのこと。<ライブ情報>「a flood of circle Tour 2024-2025」2024年11月28日(木)千葉LOOK2024年11月29日(金)千葉LOOK2024年12月6日(金)堺FANDANGO2024年12月7日(土)堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS2025年1月23日(木)名古屋CLUB UPSET2025年2月9日(日)京都磔磔2025年2月11日(火祝)広島SECOND CRUTCH2025年2月13日(木)松山Double-u studio2025年2月15日(土)高知X-pt.2025年2月16日(日)高松DIME2025年2月18日(火)静岡UMBER2025年3月6日(木)神戸太陽と虎2025年3月8日(土)鹿児島SR HALL2025年3月9日(日)大分club SPOT2025年3月11日(火)岐阜ants2025年3月16日(日)横浜F.A.D2025年3月20日(木祝)新潟CLUB RIVERST2025年3月22日(土)郡山HIPSHOT JAPAN2025年3月23日(日)盛岡CLUB CHANGE WAVE2025年4月5日(土)長野J2025年4月6日(日)金沢vanvanV42025年4月10日(木)奈良NEVER LAND2025年4月12日(土)出雲APOLLO2025年4月13日(日)福山Cable2025年5月9日(金)仙台MACANA2025年5月10日(土)水戸LIGHT HOUSE2025年5月15日(木)八戸ROXX2025年5月16日(金)八戸ROXX2025年5月18日(日)山形ミュージック昭和SESSION2025年5月23日(金)岡山PEPPERLAND2025年5月25日(日)福岡CB2025年5月30日(金)札幌cube garden2025年5月31日(土)旭川CASINO DRIVE2025年6月5日(木)名古屋CLUB QUATTRO2025年6月6日(金)梅田CLUB QUATTRO2025年6月13日(金)Zepp DiverCity TOKYO2025年6月21日(土)沖縄outputhttp://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/<リリース情報>a flood of circleNewアルバム「タイトル未定」発売日:2024年11月6日初回限定盤(CDA+DVD)TECI-1829 (税抜)¥5000/(税込)¥5500通常盤(CD)TECI-1830 (税抜)¥3000/(税込)¥330015周年記念曲『虫けらの詩』各ストリーミングサイトhttps://lnk.to/afloodofcircle