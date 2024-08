梅田サイファー、ニューアルバム『Unfold Collective』収録の新曲を『FLASH THE FIRST TAKE』で初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■梅田サイファーの『FLASH THE FIRST TAKE』は、8月12日・13日・14日の3日間連続公開!

梅田サイファーが、ニューアルバム『Unfold Collective』(8月28日発売)から「Rodeo13」「韋駄天S**t」の新曲2曲を、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』で初公開した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じく、白い空間の中で、アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

「Rodeo13」は、Chaki Zuluプロデュースのダンサブルなビートを乗りこなす梅田サイファーの面々に注目。「韋駄天S**t」は、“とにかく速い”に注目だ。

梅田サイファーの『FLASH THE FIRST TAKE』は、8月12日、13日、14日の3日間連続で公開される。

梅田サイファーのニューアルバム『Unfold Collective』には、「BE THE MONSTERR」「Odd Numbers」「CONTINUE」「スイッチ」を含む全14曲を収録。プロデューサーとして、BACHLOGIC、Chaki Zulu、KM、Mitsu the Beatsらが参加している。

Apple Music、Spotifyでは、アルバム『Unfold Collective』のPre-add / Pre-saveを受付中。Pre-add / Pre-saveの登録を行うと、『Unfold Collective』オリジナル待ち受け画像がダウンロードできる。

また、TVアニメ『ザ・ファブル』のテーマソングを収録した、梅田サイファーとALIのスプリットシングルCDも発売中。6月に発売された「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」と7月に発売された「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」のW購入者限定、ALI×梅田サイファーのスペシャルライブへの応募も8月12日23時59分まで受付中だ。

なお、梅田サイファーは、9月6日の熊本から10月14日の東京まで、全10公演の『LIVE TOUR 2024「Unfold Collective」』を開催する。

リリース情報

2024.06.26 ON SALE

ALI / 梅田サイファー

SINGLE「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」

2024.07.31 ON SALE

梅田サイファー / ALI

SINGLE「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」

2024.08.28 ON SALE

梅田サイファー

ALBUM『Unfold Collective』



YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/