梅田サイファー、ニューアルバム『Unfold Collective』収録の新曲を『FLASH THE FIRST TAKE』で初公開
■梅田サイファーの『FLASH THE FIRST TAKE』は、8月12日・13日・14日の3日間連続公開！
梅田サイファーが、ニューアルバム『Unfold Collective』（8月28日発売）から「Rodeo13」「韋駄天S**t」の新曲2曲を、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』で初公開した。
『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じく、白い空間の中で、アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。
「Rodeo13」は、Chaki Zuluプロデュースのダンサブルなビートを乗りこなす梅田サイファーの面々に注目。「韋駄天S**t」は、“とにかく速い”に注目だ。
梅田サイファーの『FLASH THE FIRST TAKE』は、8月12日、13日、14日の3日間連続で公開される。
梅田サイファーのニューアルバム『Unfold Collective』には、「BE THE MONSTERR」「Odd Numbers」「CONTINUE」「スイッチ」を含む全14曲を収録。プロデューサーとして、BACHLOGIC、Chaki Zulu、KM、Mitsu the Beatsらが参加している。
Apple Music、Spotifyでは、アルバム『Unfold Collective』のPre-add / Pre-saveを受付中。Pre-add / Pre-saveの登録を行うと、『Unfold Collective』オリジナル待ち受け画像がダウンロードできる。
また、TVアニメ『ザ・ファブル』のテーマソングを収録した、梅田サイファーとALIのスプリットシングルCDも発売中。6月に発売された「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」と7月に発売された「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」のW購入者限定、ALI×梅田サイファーのスペシャルライブへの応募も8月12日23時59分まで受付中だ。
なお、梅田サイファーは、9月6日の熊本から10月14日の東京まで、全10公演の『LIVE TOUR 2024「Unfold Collective」』を開催する。
リリース情報
2024.06.26 ON SALE
ALI / 梅田サイファー
SINGLE「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」
2024.07.31 ON SALE
梅田サイファー / ALI
SINGLE「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」
2024.08.28 ON SALE
梅田サイファー
ALBUM『Unfold Collective』
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
梅田サイファー OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/