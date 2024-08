¥«¥é¡¼¤ÏÁ´8¿§¡ªsosoto¡ÖÌÂ»ÒËÉ»ß¥Í¡¼¥à¥¿¥°¡×

推し活グッズ通販サイト「sosoto」は、推しぬいやキーホルダーにつける迷子防止ネームタグを2024年8月8日(木)より販売中です。

sosoto「迷子防止ネームタグ」

商品名:推しぬい迷子防止ネームタグ

価格 :2,420円(税込)

推し活グッズ通販サイト「sosoto」は、推しぬいやキーホルダーにつける迷子防止ネームタグを2024年8月8日(木)より販売中です。

推しぬいなどのグッズにSNSアカウントの二次元バーコードをつけておくことで、落とし物を拾った方が持ち主に直接連絡できる便利なアイテムです。

X(旧Twitter)とInstagramの2種類のSNSに対応しており、DMやメンション機能を使って拾った場所や預けた場所を持ち主に伝えることができます。

SNSでこのような投稿を見かけたことはありませんか?

「推しぬい迷子防止ネームタグ」があれば、持ち主に直接DMやメンション機能で連絡することができます。

色:蛍光ピンク/クリアイエロー/クリアライトブルー/クリアオレンジ/クリアグリーン/クリアレッド/クリアブルー/クリアブラック

「推し色・メンバーカラーが欲しい」というお客様の声にお応えして、全8色のカラー展開を用意されました。

文字は白で、二次元バーコードは黒で印刷されます。

形:四角/丸/ハート/星/カバン

サイズ :S/L

アタッチメント:カニカン/ボールチェーン

カニカンで金具やストラップにつけたり、ボールチェーンでぬいぐるみの首や肩にかけたり、様々なシーンで使えます。

文章:連絡お願いします/拾った方はDMください/連絡先/記載なし

落とし物対策以外にも、オフ会などの自己紹介にも使えます。

本体1個に予備が2個付属する安心なセット内容です。

※予備にはアタッチメントが付属しません。

