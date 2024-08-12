¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø6th¡×¤Ï13Æü¤«¤é³«Ëë¡£ÃÏ¸µÀï¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÅÏÊÕÍã¡Ê33¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£

¡¡7·î19Æü¤Î°²²°°ìÈÌÀï¤Ç¿¼Àî¿¿Æó¡¢¾¾Â¼ÉÒ¡¢Çò¿å¾¡Ìé¡¢½©»³¹­°ì¤éSG¡¢µ­Ç°ÇÆ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë3¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ08¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ·þ¤ê°ì·â¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯3¥«·îÌÜ¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½éV¤òÃ£À®¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê»Õ¾¢¤Î¡ËÌøÀ¥¶½»Ö¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÖA1µé¾º³Ê¡ª¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£

¡¡ÃÏ¸µ¶¯¹ë¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°¸¡µ¤ÇÛ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£°­¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï5R1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤À¤±¤Ë¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤¤¤¯¤«¡£