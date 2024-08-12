¥¤¥ª¥ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÃóºß°÷¤Ë¶Øîþ1Ç¯¤Ê¤É¤ÎÈ½·è¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤ÎÅýÀ©²¼¤Ë¤¢¤ëºÛÈ½½ê¤Ï12Æü¡¢¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò½ä¤ë°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¡¢Î®ÄÌÂç¼ê¥¤¥ª¥ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÃóºß°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶Øîþ1Ç¯¤Ê¤É¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¾¦ÉÊËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë³Þ¾¾ÍÎ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢·³¤ÎÅýÀ©¤è¤ê¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¥³¥á¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¤Ë¤¢¤ëºÛÈ½½ê¤Ï12Æü¡¢³Þ¾¾¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¶Øîþ1Ç¯¤ÈÈ³¶â¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Þ¾¾¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢À¯¼£ÈÈ¤Î¼ýÍÆÀè¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥»¥¤¥ó·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤Ç¤Ï´Ý»³»ÔÏºÂç»È¤¬ÌÌ²ñ¤äÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Åö¶É¤ËÂÐ¤·¤ÆÁá´ü²òÊü¤ò¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤Áá´ü²òÊü¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£