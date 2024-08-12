¡ÖNo.1¤ª¤ß¤ä¤²·èÄêÀï¡×¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¡¡ÌÀÂÀ»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¤Ê¤É5ÉôÌç¤Ç·ë²ÌÈ¯É½¡¡Ê¡²¬
¤ªËßµÙ¤ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤Ê¤É¤ËÊ¡²¬¤Î¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢12Æü¡¢ÇîÂ¿±Ø¤Ç¡ÖNo.1¤ª¤ß¤ä¤²·èÄêÀï¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¡¢JRÇîÂ¿±Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNo.1¤ª¤ß¤ä¤²·èÄêÀï¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÇîÂ¿±Ø¤Î¥Þ¥¤¥ó¥°¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢ÍÎ²Û»ÒÉôÌç¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ç1Ëü5000¤òÄ¶¤¨¤ëÅêÉ¼¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤ªÅÚ»º¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÂÀ»ÒÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤ä¤Î¡Ö³¤¤Î¹á¥»¥Ã¥È¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¤â¤Ã¤È¶å½£¡¢Ê¡²¬¤Î¤ªÅÚ»º¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£