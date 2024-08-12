Íè¾ì¼Ô1Ëü¿ÍÆÍÇË¡¡¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤ä¥ê¥é¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹Å¸
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Î¥¢¥È¥ê¥ª¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Á¤Î¥³¤¿¤Á¤ÎÂçÅ¸Í÷²ñ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀè·î6Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·°ìÂç¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤ä¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸¶²è¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½ËÆü¤Î12Æü¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12Æü¸áÁ°¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1Ëü¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÂçÀç»Ô¤Î°ËÆ£¤µ¤ó°ì²È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥³¤¿¤Á¤ÎÂçÅ¸Í÷²ñ¡×¤Ï¼¡¤ÎÆüÍËÆü18Æü¤Þ¤Ç½©ÅÄ»Ô¤Î¥¢¥È¥ê¥ª¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£