あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施中。

食べログで点数3.76の高評価を獲得した、中華そばとつけそばの名店「中華そば専門 とんちぼ」監修の「にぼし香る 中華そば(醤油味)」を全国のスシローにて販売中です。

スシロー「にぼし香る 中華そば(醤油味)」

商品名:にぼし香る 中華そば(醤油味)

価格:470円(税込)

販売期間:2024年8月7日(水)〜8月18日(日)

※販売予定総数32万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、480円(税込)、510円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

スシローは、埼玉県日高市で連日大行列を作る人気店「中華そば専門 とんちぼ」監修のラーメンを期間限定で提供!

今回監修され、スシローで販売される「にぼし香る 中華そば(醤油味)」は、豚や鶏、野菜の旨みとバランスをとりながら、複数の煮干し素材を組み合わせ、オリジナルに負けない醤油スープに仕上がっています。

チャーシューとメンマ、ネギもトッピング。

さまざまな味わいに支えられた厚みのある旨み、煮干しの香りを楽しめます。

百名店にも選出されたラーメンの名店「中華そば専門 とんちぼ」監修の「にぼし香る 中華そば(醤油味)」

全国のスシローで提供中です。

※食べログの点数は、2024年7月7日現在での点数です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

