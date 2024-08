あきんどスシローは、カプコンが展開する大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボ企画第二弾『スシローSUPER お得祭 [第二弾]

決めろ!お得コンボ!』を開催中!

通常税込180円※1で提供している「いくら」が全店税込100円で登場するほか、「ボイル本ずわい蟹 1 貫」「特ネタ大とろ」がいつもよりお得に提供

中です。

スシローSUPER お得祭 [第二弾]決めろ!お得コンボ!

開催期間:2024年8月7日から18日まで

スシローでは、大人気格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボを7月24日(水)より実施中!

第二弾として、通常よりもお得に楽しめる商品を集めた『スシローSUPER お得祭 [第二弾]決めろ!お得コンボ!』を開催中です。

いくら

価 格:100 円(税込)

目玉商品は、コクのあるねっとりとした旨みの濃い卵を厳選し、こだわりの醤油ダレで味付けをしている「いくら」!

通常税込 180 円※1 で提供している「いくら」が今ならスシロー全店で“税込100円”で提供されています。

※通常販売商品です。

※1 日の販売数に限りがあります。

※お皿の種類が異なる場合があります。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

ボイル本ずわい蟹 1 貫

ぎゅっと蟹の旨みが詰まった「ボイル本ずわい蟹 1 貫」

通常赤皿で販売しているところ、今なら黄皿で楽しめます☆

※通常販売商品です。

※1 日の販売数に限りがあります。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

特ネタ大とろ

甘みのある脂身が口の中でとろける「特ネタ大とろ」は通常税込360円※2 で提供しているところ、今なら黒皿でお得に楽しめます。

※通常販売商品です。

※1 日の販売数に限りがあります。

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります。

天然本鮪 7 貫盛り

価 格:1,120 円(税込)

販売期間:2024年8月7日(水)〜9月1日(日)

鮪の王様“本鮪”の様々な部位を楽しめる「天然本鮪 7 貫盛り」も登場!

今回の天然本鮪は、水温が低く海が荒れることでも知られているアイルランド沖で獲れた本鮪を使用しています。

イルランド沖の本鮪は、エサが豊富で脂のりが良く、また、厳しい環境のため、運動量が多く身が引き締まっており、鮪らしい香りや味が強いのが特長です。

口の中で甘い脂がとろける大とろ、赤身と脂のバランスがよい中とろ、店内で漬けにした赤身、注文が入ってから炙る中とろの炙りと、しっかりとした旨みが味わえる赤身、希少部位の中落ちを贅沢に盛り合わせています。

※販売予定総数 57 万食、完売次第終了

※一部店舗では 1,150 円(税込)、1,210 円(税込)での提供となります。

※1 日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※お持ち帰り注文は、当日予約のみになっている場合があります。

「ストリートファイター」とスシローのスペシャルコラボ第二弾『スシローSUPER お得祭 [第二弾]決めろ!お得コンボ!』

全国のスシローで開催中です。

※1 通常価格税込 180 円の商品は店舗により、通常価格税込 190円、税込 210 円での提供となります。

※2 通常価格税込 360 円の商品は店舗により、通常価格税込 370円、税込 390 円でご提供となります。

