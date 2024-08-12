¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â³ÈÂç¡¡ÈòÆñ¼Ô¤Ï7Ëü6000¿Í¤Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ÎÀïÆ®ÃÏ°è¤Ï¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÆî¤ËÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢ÈòÆñ¼Ô¤Ï7Ëü6000¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀïÆ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥°¥é¥È¥³¥ÕÃÎ»ö¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬6ÆüÁáÄ«¤Ë¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ëü6000¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤òÁÜº÷¤¹¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Ï200·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈòÆñ»ÜÀß¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Åö¶É¤Î»Ù±ç¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤ºÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢ÌîÅÞ¥°¥ë¡¼¥Ö¤Ê¤É¤¬Êç¶â¤äÌô¤Ê¤É¤òÈòÆñ½ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬±Û¶¹¶·â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥í¥·¥¢·³¤ÏÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é»öÂÖ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½µËö¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¥æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥ï¥ê¥Ê¥ä¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤¬»Ï¤á¤¿ÀïÁè¤Î²Ð¤Î¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤À¡£ÀÕÇ¤¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§¥í¥·¥¢Èó¾ï»öÂÖ¾Ê
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀïÆ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥°¥é¥È¥³¥ÕÃÎ»ö¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬6ÆüÁáÄ«¤Ë¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ëü6000¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤òÁÜº÷¤¹¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Ï200·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬±Û¶¹¶·â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥í¥·¥¢·³¤ÏÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é»öÂÖ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½µËö¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¥æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥ï¥ê¥Ê¥ä¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤¬»Ï¤á¤¿ÀïÁè¤Î²Ð¤Î¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤À¡£ÀÕÇ¤¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§¥í¥·¥¢Èó¾ï»öÂÖ¾Ê