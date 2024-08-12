KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¹Ãº´Ä®¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¹¡£
7·î19Æü¤«¤é8·î11Æü¤Þ¤Ç¡¢24ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

24ÆüÏ¢Â³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤µ­Ï¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ12Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37.1¡î¡¢µ­Ï¿¹¹¿·¤Ç¤¹¡£

¢£½ïÊýÂÀÏº¥­¥ã¥¹¥¿ー
¡ÖÌÔ½ëÆü¤ÎºÇÄ¹µ­Ï¿¤Ç¿·µ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¹Ãº´Ä®¡£²ÏÀîÉß¡¢ÍçÂ­¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ë¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÀî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡ªµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×

¿åÍá¤Ó¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë½ë¤µ¡£

¢£·§ËÜ»Ô¤«¤é
¡Ö¡ÊÂÀÏº:¿å¤ÎÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×

12Æü¤â18ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á9ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ¡£¾å±×¾ë·´¹Ãº´Ä®¤Ç¤Ï37.1¡î¤È¤Ê¤ê¡¢25ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£

Ì±´Ö¤Îµ¤¾Ý²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÌÔ½ëÆü¤Ï24ÆüÏ¢Â³¡Ê²¬»³¡¦¹âÎÂ»Ô¡Ë¤Ç¡¢¹Ãº´Ä®¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢Ã¸Ï©»Ô·´²È¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î3ÃÏÅÀ¤¬Æ±»þ¤ËºÇÄ¹µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£²¬»³¸©¤«¤é
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ãº´Ä®¤¬°ìÈÖ½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¬»³¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¢£·§ËÜ»Ô¤«¤é
¡Ö¤â¤¦¡ÊÌÔ¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê½ë¡Ë¡×