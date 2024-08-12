¡ÚÈÜÎô¡Û¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÅ¨°Õ¤À¤Ã¤¿¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡ÈÆÇ¡ÉÅÉ¤ë½Ö´Ö±ÇÁü¡¡¥Á¥§¥¹¤ÎÂç²ñÃæ¤ËÅÇ¤µ¤¤È¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ìµßµÞÈÂÁ÷¡¡¥í¥·¥¢
¥Á¥§¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤ËÆÇ¤òÀ¹¤ëÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡£¥«¥á¥é¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥¹¤ÎÂç²ñ¡£ÂÐ¶ÉÁ°¤Î²ñ¾ì¤Ë¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¡Ê40¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¤Ï2023Ç¯¡¢ÊÌ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤«¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤ËÂÞ¤òÃÖ¤¯¤È¡¢1¤ÄÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¡£¤½¤³¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½÷ÀÁª¼ê¤¬ºÂ¤ëÀÊ¡£
¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±¦¤ò¸þ¤¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤é²¿¤«¤ò¤³¤Ü¤·¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ð¤ò¤Ï¤±Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥Á¥§¥¹È×¤ËÅÉ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥¹¤ÎÂç²ñ¡£ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Î¥ª¥¹¥Þ¥Î¥ïÁª¼ê¡Ê30¡Ë¡£ÂÐ¶ÉÃæ¡¢¤Ò¤É¤¤ÅÇ¤µ¤¤È¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¤¬ÅÉ¤êÉÕ¤±¤¿Êª¼Á¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ³²¤Ê¿å¶ä¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¤Ï¿å¶ä¤òÅÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÅ¨°Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥§¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Á¥§¥¹Ï¢ÌÁ¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥«¥í¥ïÁª¼ê¤ò°ì»þ¡¢Âç²ñ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¡¢¡È±Êµ×ÄÉÊü¡É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£