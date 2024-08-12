¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¡¡Âç´ØÍ§µ×¤Ï½¤ÀµÇ½ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¡»³ÀîÊæ¹â¤ÎÉüÄ´¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î¶¼°Ò
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯14¡½4³ÚÅ·¡Ê12Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Âç´Ø¤È¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿ÄÅÎ±ºê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÍÍø¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤Ï¶ìÀï¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡£
¡¡Âç´Ø¤Ï½é²ó¤Ë32µå¤òÍ×¤·¡¢2²ó¤Þ¤Ç¤Ë50µå¶á¤¯¤òÅê¤²¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¿µ½Å¤Ë¤¤¤²á¤®¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÄÌ¤¹¤Ê¤É½¤Àµ¡£¾¯¤·Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤·¡¢Ä¾µå¤òÁý¤ä¤·¤¿³¤Ìî¤Î¥ê¡¼¥É¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÂçÎÌ±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçº¹¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¡×¤È¤¤¤¦Åê¤²¤Ë¤¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â2²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ»Íµå¤È¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢µå¿ô¤âÍÞ¤¨¤¿¡£7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿°ÂÄê´¶¤Ï¡¢½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¡£9Ï¢Àï¤Î3ÀïÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡18°ÂÂÇ14ÆÀÅÀ¤ÎÂÇÀþ¤âÌýÃÇ¤Ê¤¯¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£µÜ¤È»³Àî¤ÏÆâÍÆ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£4°ÂÂÇ¤Îº£µÜ¤ÏÂÇµåÊý¸þ¤¬¤Û¤Ü¥»¥«¥ó¥É¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Î´Ö¡£¤·¤Ã¤«¤êµå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÂÇ·â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡¡4ÀïÏ¢È¯¤Î»³Àî¤ÏÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿°ìÈ¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î3°ÂÂÇ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂÇÅÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿7²ó¤ÏÂçº¹¤ÇÁö¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¾õÂÖ¤¬´°Á´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³Àî¤ÎÉüÄ´¤ÏÀ¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂ³¤¯ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤À¡£
¡¡8²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ÄÅ¿¹¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£11Æü¤Ë1»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î2ÀïÏ¢Â³µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£9²ó¤Î»°±º¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¤¬¾¡¤Á»î¹ç¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë