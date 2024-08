2PMのJun․ K、ニューデジタルシングル「Paint this love」カミングスーンイメージを公開

2PMのJun. Kが8月26日、ニューデジタルシングル「Paint this love」を発売する。所属事務所のJYPエンターテインメントは本日(12日)、公式SNSを通じてJun. Kの新曲発売のニュースを知らせるカミングスーンイメージを掲載した。これによると、彼は26日の午後6時、デジタルシングル「Paint this love」および同名のタイトル曲を発売する。

今回のカミングスーンイメージには、夏の季節感が漂うイラストが描かれている。波を切って航海するヨットと、新作名のロゴから流れ落ちた絵の具が、広大な海を爽やかなパステルカラーに彩った。タイトル曲「Paint this love」はR&Bジャンルで、過ぎた痛みと傷を愛で塗りつぶしてあげるというメッセージを込めた。エレキギターサウンド中心の楽器構成と濃い感情線、そしてJun. Kの音色が際立つ曲だ。Jun. Kは今回の新作を通じて、ソロアーティストとして新しい音楽カラーを披露するものと期待を高めている。2008年9月のデビュー以来、2PMの「Go Crazy」「My House」など、K-POPの名曲を誕生させ、トレンディな感覚を見せ、ソロ曲「Love Letter」「引っ越す日」「30分は断るかと思って」、最新作「Command C+Me(Korean Ver.)」など、様々な感性の曲を作曲・作詞してきた。今回の新曲「Paint this love」も作詞に参加して、シンガーソングライターとしての一面をアピールした。また、Jun. Kは韓国国内外のステージで観客に会った。今年2月に日本単独コンサート「BEST LIVE“Command C+NIGHT”」と4月に韓国でのソロ公演「Command C + You」を開催し、6月と7月には単独ツアー「2024 Jun. K SUMMER ROOM TOUR」を展開し、日本と北・南米4地域9回の公演を開催した。続いて9月7日〜8日には、東京でニックン&ウヨンと一緒にプレミアムライブ「ENWJ」を開く。同公演は11月16日にタイ・バンコクでも開催を確定し、現地のファンと特別な思い出を作る。