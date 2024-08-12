Ïª¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤Ç¤â1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î±Û¶¹¶·â¤á¤°¤ê
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±Û¶¹¶·â¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤Ç¤â1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Û¶¹¶·â¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬º£·î6Æü¤Ë»Ï¤á¤¿¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±Û¶¹¶·â¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ï11Æü¡¢¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ÇºÇÂç30¥¥í¿Ê·³¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾·³¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤ÎÃÎ»ö¤Ï12Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TASSÄÌ¿®¤Ï¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢1Ëü1000¿Í¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥´¥í¥É¡¢¥Ö¥ê¥ã¥ó¥¹¥¯Î¾½£¤Ç¡¢¡ÖÂÐ¥Æ¥íºîÀï¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ¾·³¤ÎÀïÆ®¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î¹â´±¤¬AFPÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î±Û¶¹¶·â¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬ÅêÆþ¤·¤¿Ê¼ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÏºÇÂç1000¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¡Ö¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£