◆佐藤大樹「BOT」で佐野玲於のポジションを継承

【モデルプレス=2024/08/12】FANTASTICSの佐藤大樹が8月10日、自身のX(旧Twitter)を更新。先輩であるGENERATIONSの佐野玲於からポジションを継承したという自撮りショットを披露し、反響を呼んでいる。佐藤は「取り急ぐ!!BOTと言えばこれ!受け継ぐ!!最高の初日だった」とつづり、『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』(以下、『BATTLE OF TOKYO 』)に出演した際のメンバーとのオフショットを投稿した。

◆佐藤大樹の投稿に反響

もう少しぎゅうぎゅうにしてください — 佐野 玲於 (@sanoreofficial) August 10, 2024

『BATTLE OF TOKYO』では以前、佐野がエレベーターの中でスマホのカメラを持ってグループの垣根を超えた自撮りを披露していたが、今年は佐藤がそのポジションを継承。佐藤がスマホのカメラを構える形で、FANTASTICSの中島颯太、澤本夏輝、木村慧人、BALLISTIK BOYZの砂田将宏、深堀未来、松井利樹、LIL LEAGUEの山田晃大、岩城星那、KID PHENOMENOの遠藤翼空、岡尾琥珀らとの集合ショットを披露すると、佐野は「もう少しぎゅうぎゅうにしてください」と反応していた。この投稿にファンからは「玲於様からご指導面白いw」「ギューギュートレイン」「受け継がれてるの最高じゃん」「この画角泣ける」「大樹くんしごでき」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】