【ビルボード】NEWS『JAPANEWS』、11万枚超を売り上げアルバム・セールス首位獲得

2024年8月14日公開(集計期間:2024年8月5日〜8月11日)のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で、NEWS『JAPANEWS』が当週111,131枚を売り上げて首位を獲得した。

同作はNEWSの14thアルバムで、8月8日発表の「先ヨミ」時点で既に97,245枚を売り上げ、1位を走行していた。そこから、週後半で1.3万枚超を売り上げ、2位の5倍以上というダントツの売上で1位に輝いた。

2位から4位は「先ヨミ」時点と変わらない並びとなった。メディアミックス作品『うたの☆プリンスさまっ♪』に登場する美風 藍のベストアルバム『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風 藍「アンビバレント」』は21,501枚を売り上げ2位に。『BATTLE OF TOKYO』の第4弾アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』は20,191枚で3位続いており、Linked Horizonの『進撃の巨人』関連楽曲を収録した『進撃の追憶』は10,213枚で4位についている。

そして、森口博子の“大人のためのアニソンカバーアルバム”第2弾『ANISON COVERS 2』は9,007枚を売り上げて5位にチャートインしている。



◎Billboard JAPAN Top Albums Sales

(2024年8月5日〜8月11日までの集計)

1位『JAPANEWS』NEWS(111,131枚)

2位『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風 藍「アンビバレント」』美風 藍(CV. 蒼井翔太)(21,501枚)

3位『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』V.A.(20,191枚)

4位『進撃の追憶』Linked Horizon(10,213枚)

5位『ANISON COVERS 2』森口博子(9,007枚)