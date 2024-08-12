¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é6Âç»³Î¿¤¬Ãæ·Ñ¤®ºÆÇÛÃÖ¤Ø¡¡¾¾ËÜÀ²¤¬1·³¤Ë¹çÎ®¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯14¡½4³ÚÅ·¡Ê12Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¿·¿Í¡¢Âç»³Î¿¤¬Ãæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£12Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÂç»³¤ÏÌÀÆü¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Ï7·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯´Þ¤á2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.04¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¾¾ËÜÀ²¤¬1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÉ¾²Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£