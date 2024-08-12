¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£³º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¢¼«ÂÇµå¤ËÉé¤±¤º£²ÀïÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¡£¸·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨£µ³ä¡Ä£²·³¥í¥Ã¥ÆÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£²Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀè¼èÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÈþÇÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é£µµåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡££´µåÌÜ¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼«ÂÇµå¤¬º¸Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤óÀä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ÆÅ¬»þÂÇ¤È¤·¡Ö¼«ÂÇµå¤Ç¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤ß¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î£²£³Æü¤Ë£±·³ºÆ¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¸å¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤Ç£··î£²£µÆü¤ËËõ¾Ã¡£¤·¤«¤·£¸·î¤ËÆþ¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²£²ÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£µ³ä¤ÈºÆ¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£