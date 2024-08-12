¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Àè½µËö¿å½à¤¬·ÑÂ³¡¡Ê©£·£µ£â£ð¡¡°Ë£±£´£±£â£ð
¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Àè½µËö¿å½à¤¬·ÑÂ³¡¡Ê©£·£µ£â£ð¡¡°Ë£±£´£±£â£ð
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:18»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.233
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡2.98¡Ê+75¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.647¡Ê+141¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.089¡Ê+86¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.539¡Ê+31¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.332¡Ê+110¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.874¡Ê+64¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.844¡Ê+61¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.766¡Ê+53¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.652¡Ê+42¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.791¡Ê+56¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:18»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.233
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡2.98¡Ê+75¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.647¡Ê+141¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.089¡Ê+86¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.539¡Ê+31¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.332¡Ê+110¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.874¡Ê+64¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.844¡Ê+61¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.766¡Ê+53¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.652¡Ê+42¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.791¡Ê+56¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë