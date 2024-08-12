¡Ö»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×ÊÆ¡¦¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¾®³Ø¹»¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçºßÅì¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï12Æü¡¢¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Áー¥à¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºßÅì¾®³Ø¹»¡Ê12Æü¡Ë
¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Î¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¹ñºÝ¸òÎ®»ö¶È¤È¤·¤Æ»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ë¤¬¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºßÅì¾®³Ø¹»¡Ê12Æü¡Ë
¢¡¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î»Ò¶¡¤Ï
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
ËÜ¾ì¤Î¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´Ñ¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£