新潟vs京都 スタメン発表
[8.12 J1第26節](デンカS)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 17 ダニーロ・ゴメス
FW 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 32 長谷川巧
DF 45 稲村隼翔
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
FW 7 谷口海斗
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
控え
GK 26 太田岳志
DF 28 鈴木冬一
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 10 福岡慎平
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 99 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 8 宮本英治
MF 14 長谷川元希
MF 17 ダニーロ・ゴメス
FW 27 長倉幹樹
FW 99 小野裕二
控え
GK 21 阿部航斗
DF 32 長谷川巧
DF 45 稲村隼翔
MF 20 島田譲
FW 7 谷口海斗
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
控え
GK 26 太田岳志
DF 28 鈴木冬一
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 10 福岡慎平
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 99 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ