¾®»³·Ä°ìÏº¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡×¡¡ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡Ä¡×
¡¡¡ÖNEWS¡×¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê40¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®»³¤Ï¡ÖICL¡Ê´ãÆâ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ë¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÍâÆü¤â¸¡ºº¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¡×¤È¤·¡Ö»ëÎÏ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÏÎ¾ÌÜ2.0¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»ëÎÏ¤¬²óÉü¤·¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¤·¡ÖICL¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢½ÑÃæ¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤âÀèÀ¸¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤Î»þ´Ö¤Ï¡ÖÎ¾ÌÜ15Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¡¼¡×¤È¤·¡ÖÄË¤ß¤â¤Ê¤¤¤·¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£½Ñ¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¤¨¤Ã?¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·àÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤ÀÌÜ¤Î½Å¤µ?¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£