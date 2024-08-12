Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î39Ç¯ ¡È¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤È¤È¤â¤Ë¡ÉÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¤¿»ö¸Î¤Îµ²±
520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç39Ç¯¤Ç¤¹¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¸½¾ì¡¦¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÅé°ÖÎî¼°¤¬¸á¸å6»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸520ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤¬Åô¤µ¤ì¡¢ÌÛÅø¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡É¤Î²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡¢±©ÅÄÈ¯Âçºå¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬ÄÆÍî¤·¡¢520¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é39Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¡¢°ÖÎîÅÐ»³¤ËË¬¤ì¤¿°äÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Îµ²±¤ò·Ò¤°¡×ÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤òË´¤¯¤·¤¿¡¡ÃÝ±ÊÍøÌÀ¤µ¤ó
¡Ö88¤ÎÊì¿Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ù¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¡Ê88ºÐ¤ÎÊì¤Ï¡Ë¼ÂºÝÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦Íè¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝ±ÊÍøÌÀ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò
¡ÖÉã¤â60¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤ÎÀè¤âÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¿ÆÀÌ¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë5ºÐ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Î¡ËÂ¸ºß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
»²²Ã¤·¤¿°äÂ²¤Ï68²ÈÂ²230¿Í¡£¹âÎð²½¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢¡ÖÅÁ¾µ¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢É÷²½¤òËÉ¤´¤¦¤È»ö¸Î¤ÎÍâÇ¯¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò°é¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸²ñ²ñÄ¹ ÁêÇÏÊ¿ÎÉ¤µ¤ó
¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¶¯¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¡Ø¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¾åÌî¾®Á´°÷¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¤¿»ö¸Î¤Îµ²±¡£º£Ç¯¤â¶õ¤Î°ÂÁ´¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
ÇÛÀþ,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å,
²£ÉÍ,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿À»ö