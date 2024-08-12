¡Ú³ÚÅ·¡Ûº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î°ÂÅÄÍªÇÏ¤¬£²°ÂÂÇ¤âÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±£´¡½£´³ÚÅ·¡Ê£±£²Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î°ÂÅÄÍªÇÏÊá¼ê¤¬¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï£³²ó¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¡££·²ó¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂçÎÌ¼ºÅÀ¡£¡ÖÅÀ¤¢¤²¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡Éé¤Ë¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¤È¤«¥É¡¼¥à¤È¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·×¤Ã¤¿¤é¥á¥¬¥Í¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥á¥¬¥Í¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£