¥í¥¹¸ÞÎØ¡¢¸òÄÌ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼²ÝÂê¡¡Áª¼êÂ¼¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û4Ç¯¸å¤Ë¼¡²ó²Æµ¨¸ÞÎØ¤ò³«¤¯ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Û¤É¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ÑµÒ¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤Î¼Â¸½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î½¸¤Þ¤ê¤â¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÈãÈ½¤â½Ð¤¿Áª¼êÂ¼¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç³Æ¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¥Ð¥¹»ÔÄ¹¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢Á´ÊÆ¤«¤é¥Ð¥¹3ÀéÂæ¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤À¤±¤¬¶¥µ»¾ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÂ¥¤¹¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¤Ë¤è¤ë¤È7·î»þÅÀ¤Ç¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¶¡½Ð¤òÁÛÄê¤¹¤ëÂç²ñÍ½»»¤Î¤¦¤ÁÌó1400²¯±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÁª¼êÂ¼¤ËÅö½é¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯ÉÔËþ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿©»ö¤ÎÌ£¤äÎÌ¤ËÈãÈ½¤â½Ð¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Áª¼êÂ¼¤òÃÖ¤¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¤Ç¤Ï¿ôÀé¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¿©»öÄó¶¡¤Ê¤ÉËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£