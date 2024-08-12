Ž¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ðŽ£¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÞ¤¨¤ë"È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹Ë¡"
¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§kou¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÇ¾¤Îµ¡Ç½¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤äÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¡×Åù¡¹¡¢¿Í¤Ï¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÉÔµ¡·ù¤Ê¾õÂÖ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÄÔ½¨°ì»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¿Í¤¬¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¾õÂÖ¤ò¼«È¯Åª¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡39ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¾¡Íø³Ø¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÄÔ»á¤¬¡¢¤½¤ÎÈë·í¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÄÔ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¡×¤Î´¶¾ð¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤äÂÐºö¤äÁÈ¿¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÆÃ½¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¾²Ê³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤ÎÊý¤¬¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î»ÅÊý¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤êº©°Õ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÂç¤ÎÍ½ËÉ¤Ï¡Ö¤´¤¤²¤ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£
¥¢¥ó¥¬¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤´¤¤²¤ó¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¡×¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤ò¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÏÅÜ¤ê¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤ÎÃæ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò·Àµ¡¤Ë²¿¤«¤Î¹ÔÆ°¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÆ°Êª¤È¤·¤Æ¤Î¸¶»ÏÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¹âÅù¤ÊÎÎ°è¤Ç¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤È°ã¤¦¤È¡¢¼«¸ÊÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ç¹¶·â¤¹¤ë¡£À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÇÀïÁè¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Æ°Êª¤ÏÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ä¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Î¤ßÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ÇÀï¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¹âÅù¤ÊÇ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÍ¤·¤Æ¹¶·â¤ò¤¹¤ë¡£Íø±×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½¡¶µ¾å¤ÎÂÐÎ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÎÅÚ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²áµî¤òº¬¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¤À¡£
¿Í´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÀ¸¤Êª¤À¡£¸Ä¿Í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¡¢¹ñÃæ¡¢³¹Ãæ¡¢ÁÈ¿¥Ãæ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Í§¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿®ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤è¤¯¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î³¤¤ò±Ë¤°¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤ë¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤Ç¤Î±Ë¤®Êý¤òÂÎÆÀ¤¹¤ëÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤ËÂç¤¤ÊÅÜ¤ê¤ÎÍò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹Ó¤ì¤¿³¤¤ÇÅ®¤ì¤ÆÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤Ç¤Î±Ë¤®Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤Î¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤Ï¼å¤¤¤·¡¢À¸¤Êª¤È¤·¤Æ¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¯¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¬¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ç¶¯¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤ò¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×
¤·¤«¤·¡¢¤«¤¯¤¤¤¦¤ï¤¿¤·¤â·ÄØæÉÂ±¡¤ÇÆâ²Ê°å¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤°¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¤ä¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥í¡¼ÍýÏÀ¡×¡Ê¡ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ÊÆ±¤¸¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÍýÏÀ¤ò¼«Ê¬¤Ç³ÎÎ©¤·¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤Î¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤³¤«¤é¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥¬¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤è¤ëµ¡·ù¤Î°¤¤¡ÖÉÔµ¡·ù¤Î³¤¡×¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÂÎ´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çö¤¤ÉÔµ¡·ù¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Í·â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎPK¤äÂÎÁà¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ä¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤«¤Ëµ¡·ù¤Î¤¤¤¤¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¤´¤¤²¤óÂçÃÏ¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤½¤í¤¦´ë¶È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔµ¡·ù¤Ê¾õÂÖ¡×¤À¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼º¤¦¤Î¤«
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤ä¤Ï¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×ËèÆü¤ò¤¹¤´¤·¤¿¤¤¡£»Å»ö¤â¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¿´¤¬Íð¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔµ¡·ù¤Ê¾õÂÖ¤À¤È²¿¤ò¼º¤¦¤Î¤«¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¢¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¤´¤¤²¤ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÏÂÎ´¶³Ø¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Íý¶þ¤è¤ê¤â·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ÂÎ´¶¤¬¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¼«¿È¤ÎÂÎ´¶¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢ç¥¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÉÔµ¡·ù¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡Û
¡¦½¸ÃæÎÏ¡¡²¿¤«¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¡¡ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢ÆþÌ²¤âÌÜ³Ð¤á¤â°¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤âÍî¤Á¤ë
¡¦¤ä¤µ¤·¤µ¡¡¿Í¤Ï¡¢µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤°ÕÃÏ°¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ÃúÇ«¤µ¡¡¿´¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï»¨¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¿®Íê¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¿®Íê¤ò¼º¤¦
¡¦¾Ð´é¡¡ÍÉ¤é¤®¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É½¾ð¤¬°¤¯¤Ê¤ë
¡¦È½ÃÇÎÏ¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬Æß¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦Í¾Íµ¡¡ÉÔµ¡·ù¤Ê¤È¤¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¿Í¤Ï¤Ê¤¯¤¹
¡¦ÁÏÂ¤À¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿Í¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦·¹Ä°¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦¼Â¹ÔÎÏ¡¡¿´¤¬Íð¤ì¤ÆÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦´²ÍÆ¤µ¡¡ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢¿Í¤òµö¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡¡µ¡·ù¤Î°¤µ¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°Â¿´´¶¤òÁË³²¤¹¤ë
¡¦·ò¹¯¡¡ÉÔµ¡·ù¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÂµ¤¤Î¸»¤È¤Ê¤ê·ò¹¯¤ò¼º¤¦
¡¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢³°³¦¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦½ÀÆðÀ¡¡µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤Ï´è¸Ç¤Ë¤Ê¤ê½ÀÆð¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦ÁÇÄ¾¤µ¡¡ÉÔµ¡·ù¤Î¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤ÏÁÇÄ¾¤µ¤ò¼º¤¦
¡¦µ²±ÎÏ¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤¹¤ë
¡¦´¶¤¸¤ëÎÏ¡¡ÍÉ¤é¤¤¤Ç¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¶¤¸¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë
¡¦Æâ´Ñ¤¹¤ëÎÏ¡¡ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦È¯¸ÀÎÏ¡¡µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¡ÉÔµ¡·ù¤Î¤È¤¤Û¤É¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤ë
¡¦»ëÌî¡¡¿´¤ËÉÔµ¡·ù¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë
¡¦µ¤¤Å¤¯ÎÏ¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸ÉÔµ¡·ù¤À¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤Ê¤É¼º¤¦¤â¤Î¤Ï·×¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Öµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤âÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊÄÔ ½¨°ì ¡§ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë