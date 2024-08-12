Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦¼ÆÅÄ¤¬Âç²ñÂè1¹æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¡¡Ö´î¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶Ã¤¡×
¡¡¡Ê12Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ4-0ÉÙ»³¾¦¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡½ÉÙ»³¾¦¡¡È¬²óÉ½Åì³¤ÂçÁêÌÏ1»à¡¢¼ÆÅÄ¤Ï±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡áÇò°æ¿ÍÎ»£±Æ
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î2Ç¯À¸¤Î8ÈÖÂÇ¼Ô¡¢¼ÆÅÄ¸µµ¤¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿¿¿Ä¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿´¶¿¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¡½0¤ÎÈ¬²ó1»à¡£¡Ö¤Þ¤À°ìÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¡£¤È¤Ë¤«¤¯½ÐÎÝ¤·¤è¤¦¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò²¼¤«¤é½Ð¤·¤ÆÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤Ç¡¢Æâ´ó¤ê¤ÎÂ®µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¡¢±¦ÍãÀÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡£Âç²ñ6ÆüÌÜ¡¢³«Ëë¤«¤é19»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Âè1¹æ¡£3Ëü6Àé¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤¬¡¢Á´¿È¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£¡Ö´î¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶Ã¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡×¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÃ¸¡¹¤È°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ò¼«Éé¤¹¤ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢Á°Æü¤Î½É¼Ë¤ÇÆ±³ØÇ¯¤Î4ÈÖ¶âËÜ´ÓÂÁ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤¬Âç²ñ1¹æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢¶âËÜ¤Ë¤¤¤¸¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡ª¡×
¡¡À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¡Ö¥ê¥å¥¦¥¬¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³èÈ¯¤ÊÀÖ¤óË·¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿5³ØÇ¯¾å¤Î»Ð¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡Ø¸µµ¤¡Ù¤À¤è¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£Ì¾¤ÏÂÎ¤òÉ½¤¹¡£¼ç¾¤ÎÌÚÂ¼³¤Ã£¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¬¥Ã¥Ä¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»16ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì£¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4ÅðÎÝ¤Î½ÓÂ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â»Í²ó¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àï¤â¡¢ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¶î¤±²ó¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Àç°ìÏ¯¡Ë