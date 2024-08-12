¤ª¤¦¤Á¤ÇÊë¤é¤¹Ç­¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÉÄÞÀÚ¤ê¡É¡£

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

½¨µÈ¤¯¤ó¤°¤é¤¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡£

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

ºÑ¤ó¤ÀÅÓÃ¼¤Ë¤³¤Îµ÷Î¥´¶¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤Ê¤â¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ä!!¡×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

¤·¤«¤·¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²æËý¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é!¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¤è¤Í!?

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄÞ¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿ËÍ¤ò¡Ä!?

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿½¨µÈ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¡£¤à¤²¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¹¥¤­¤Ê¤À¤±¥ª¥ä¥Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤èー!

½ÐÅµ¡§¤Ò¤Î¤­Ç­

¤ª¤ä¤ÄBOX¤ò½±·â¤¹¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¢­

¢¨¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£