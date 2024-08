今夏アーセナルに加入したリッカルド・カラフィオーリがオリンピック・リヨンとの親善試合で新チームデビューを飾った。



アーセナルの2点リードで折り返した64分、左SBのアレクサンドル・ジンチェンコと交代でピッチに投入され、78分にはCBへポジションを変えた。



試合はそのままアーセナルが完封で勝利。2つの異なるポジションでチームの勝利に貢献した。なお前半の2得点は共にCBで先発出場したウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスが奪っており、カラフィオーリがCBのレギュラーの座に割って入ることは容易ではない。



大方の予想では、このイタリア代表DFはSBでの起用が見込まれており、ケガで負傷離脱中の冨安健洋が戻ってきた際にも影響が出てくるだろう。アーセナルのDF陣のレギュラー争いにも注目だ。





Emirates Cup winners



Check out the highlights from today's 2-0 victory over Lyon pic.twitter.com/Fz5RXWwL6D