¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¼¡ÃË¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿Ãë¿©¡ÖÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿Ãë¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Æü¤âÄ«¤«¤éÌîµå¤ò´èÄ¥¤ëÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡ÃË¤ÎÎý½¬¤¬Ãë¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤ÇÄ«¤«¤é¼¡ÃË¤Ë¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤ÏºòÆü¤Î¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö±ö¸ÕÜ¥¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÎý½¬¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¼¡ÃË¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¾Æ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â©»ÒÃ£¤ÎÌîµå¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤ëÆü¤Î¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¼«Âð¤Î±ýÉü¤ò2.3²ó¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ÜÆ°¤ÎÄÉÁö¤Ê¤É¤Ç»ä¤Ï°ìÆü20¥¥í¤Îµ÷Î¥¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈèÏ«²óÉü¤Ë¤ÏÆÚÆù¤¬¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥ÁºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£