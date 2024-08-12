Hey! Say! JUMP主なオリコン記録 デビューから最新まで全33作すべて週間シングルランキング1位
人気グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光（33）が12日、一般女性と結婚することを発表した。これを受け、同グループの主な記録をまとめてみた。オリコン調べ（2024／8／12 付現在)。
【写真】一般女性と結婚！家庭で活躍しそう…皿洗いが上手な八乙女光
★デビュー(1st)シングルから33作連続、通算33作のオリコン週間シングルランキング1位獲得
※メジャー・デビューシングル『Ultra Music Power』（2007年11月14日発売）から、最新シングル『DEAR MY LOVER ／ ウラオモテ』（2023年5月31日発売）まで
★デビュー(1st)シングル『Ultra Music Power』（2007年11月14日発売）
2007／11／26付オリコン週間シングルランキング1位 初週売上24.7万枚
累積売上36.0万枚
★Hey! Say! JUMP のシングル累積売上記録TOP3
1位…『Ultra Music Power』（2007年11月14日発売）最高1位、累積売上36.0万枚
2位…『White Love』（2017年12月20日発売）最高1位、累積売上32.0万枚
3位…『真剣SUNSHINE』（2016年5月11日発売）最高1位、累積売上31.5万枚
【写真】一般女性と結婚！家庭で活躍しそう…皿洗いが上手な八乙女光
★デビュー(1st)シングルから33作連続、通算33作のオリコン週間シングルランキング1位獲得
※メジャー・デビューシングル『Ultra Music Power』（2007年11月14日発売）から、最新シングル『DEAR MY LOVER ／ ウラオモテ』（2023年5月31日発売）まで
2007／11／26付オリコン週間シングルランキング1位 初週売上24.7万枚
累積売上36.0万枚
★Hey! Say! JUMP のシングル累積売上記録TOP3
1位…『Ultra Music Power』（2007年11月14日発売）最高1位、累積売上36.0万枚
2位…『White Love』（2017年12月20日発売）最高1位、累積売上32.0万枚
3位…『真剣SUNSHINE』（2016年5月11日発売）最高1位、累積売上31.5万枚