ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£µ¡¥£³¡ó¤ËÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡15.34¡¡5.78¡¡13.45¡¡7.66
1MO¡¡13.10¡¡5.71¡¡11.82¡¡6.94
3MO¡¡11.90¡¡6.16¡¡11.03¡¡7.35
6MO¡¡10.64¡¡6.15¡¡10.14¡¡7.34
9MO¡¡10.08¡¡6.32¡¡9.83¡¡7.45
1YR¡¡9.74¡¡6.51¡¡9.59¡¡7.59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡14.87¡¡10.17¡¡11.00
1MO¡¡12.82¡¡9.69¡¡8.89
3MO¡¡11.91¡¡10.06¡¡8.24
6MO¡¡10.96¡¡9.89¡¡7.67
9MO¡¡10.61¡¡9.90¡¡7.49
1YR¡¡10.34¡¡9.98¡¡7.44
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡15.34¡¡5.78¡¡13.45¡¡7.66
1MO¡¡13.10¡¡5.71¡¡11.82¡¡6.94
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡14.87¡¡10.17¡¡11.00
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