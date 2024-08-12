ÂçÎÌ¤Î¹õ±ì¡Ä¥Ü¡¼¥È¤Ë±ä¾Æ¡¡Ãæ½£¤Ç²ÐºÒ¡¡°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«»Ô
12Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤ÎÀî¤ÎÃæ½£¤Ç¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡Ö±ì¤È²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤Ï¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö²È¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¹õ¤¤±ì¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£²»Ê¹¤¤Þ¤·¤¿»ä¡£¥Ü¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ±ê¤È¤È¤â¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¥É¥«¡¼¥ó¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²»¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¸Ï¤ìÁð¤ò¾ÆµÑÏ§¤ÇÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬·úÊª¤ä¥Ü¡¼¥È¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£