8人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光(33)が12日、一般女性と結婚することを発表した。同グループでは、6月の有岡大貴に続く2人目の結婚報告となる。Xではトレンド1位に「八乙女くん」のほか「光くん結婚」、さらに今年“6人目”となる「結婚ラッシュ」のワードもトップ10入りし話題を呼んでいる。STARTO ENTERTAINMENTのタレントとしては堂本剛(KinKi Kids※すでに退所)中丸雄一(KAT-TUN)、加藤シゲアキ(NEWS)、小山慶一郎(NEWS)、有岡大貴(Hey! Say! JUMP)など現役でグループ活動するタレントの結婚が続いており6人目となる。

公開された書面では「八乙女光(Hey! Say! JUMP JUMP)に関するお知らせ」とし、「平素より格別のお引き立てを賜り、深く感謝申し上げます。この度、一般女性の方と結婚することになりました」と報告。「これからも一層、沢山の事に挑み、精進したいと思っております。いつも応援してくださっている皆様を、もっと笑顔に出来るように、感謝の気持ちを込めて頑張ります。今後とも、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます」と伝えた。八乙女は1990年生まれで宮城県仙台市出身。2002年12月より芸能活動を始め、2007年にHey! Say! JUMPのメンバーとして、11月に「Ultra Music Power」でCDデビュー。その後、テレビドラマやバラエティー番組などでも活躍している。■STARTO ENTERTAINMENTタレント、2024年結婚一覧(発表日)1月11日 堂本剛(KinKi Kids)・百田夏菜子(ももいろクローバーZ)※堂本剛は退所済み1月16日 中丸雄一(KAT-TUN)・笹崎里菜アナ(元日本テレビアナウンサー)3月3日 加藤シゲアキ(NEWS)・一般女性、3月13日 小山慶一郎(NEWS)・宇野実彩子6月8日 有岡大貴(Hey! Say! JUMP)・松岡茉優8月12日 八乙女光(Hey! Say! JUMP)・一般女性