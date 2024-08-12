¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢¡È¸á¸å¥¤¥Á¡É¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤âÁ´¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÊ¡ÖÀ¨¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¸á¸å¥¤¥Á¡É¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤âÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤¬Á´¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÁá¡¹¤ÈÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¤È¾Æ²Û»Ò¤ÎÅ¹¡Ø¥Ñ¥ó¥»¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¸á¸å¥¤¥Á¤Ç¥Ù¡¼¥°¥ë¤È¥«¥Ì¥ì¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤é¡ª¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤êÁ´¤Æ¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¡ª¡×¤È¶õ¤Î¾¦ÉÊÃª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥°¥ëÀ¨¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£