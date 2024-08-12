¡Ú»£±ÆÊýË¡¤Ï¡©¡Û¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²2024 ²Æ¤ÎÌë¶õ¤ËÉñ¤¦Î®À± TBS±ÇÁü¼èºàÉô¤Ï¤É¤¦»£±Æ¤¹¤ë¡©¡ÃTBS NEWS DIG
º£²ó¤Ï¡¢TBS¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²LIVEÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
8·î12Æü23»þ¤Ë¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ß°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìë¶õ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ®À±¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»£±ÆÊýË¡¤Ï¡©¡Û¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²2024 ²Æ¤ÎÌë¶õ¤ËÉñ¤¦Î®À± TBS±ÇÁü¼èºàÉô¤Ï¤É¤¦»£±Æ¤¹¤ë¡©¡ÃTBS NEWS DIG
¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å·¤ÎÀî¤ä²Æ¤ÎÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÍÍ¡¹¤ÊÀ±ºÂ¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖTBS±ÇÁü¼èºàÉô¡×¤Î»£±ÆÊýË¡¤È¤Ï¡ª¡©
ÇÛ¿®¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTBS±ÇÁü¼èºàÉô¡×¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤ä¡¢´ë¶È¤Î²ñ¸«¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ëÉô½ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÎ®À±·²ÇÛ¿®¤Ï¡É¿´Àö¤ï¤ì¤ë¡É¿ô¾¯¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤ä°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Î°Å¤¤»þ´Ö¤Ç¤âÀ±ºÂ¤äÎ®¤ìÀ±¤òåºÎï¤Ë»£¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÎ®¤ìÀ±¤ò³§ÍÍ¤Î¸µ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý³Ñ¤ò¥±¥¢½ÐÍè¤ë¤è¤¦3¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Ï¼¼Æâ¤Ë¤ÆÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Î´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°¤ÎÅô¤ê¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥«¥á¥é¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥Ù¡¼¥¹Éô²°¤âºÇÄã¸Â¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹Éô²°¤¬ÃÈ¤ò¼è¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÂå¸òÂå¤Ç¥«¥á¥éÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤ÎÅÙ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÖÎ®¤ìÀ±Í½¹ð¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤é¤Î±ÇÁü¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ¡ºà¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç³§ÍÍ¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Æù´ã¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿Î®¤ìÀ±¤ò¡¢Youtube¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö±¦²¼Âç¤¤¤¤ÎÍè¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ½ñ¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÎ®¤ìÀ±Í½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬µ¯¤¡¢ÂæÉ÷¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¾ò·ïÎÉ¤¯»£±Æ¡¦ÇÛ¿®½ÐÍè¤ë¾ì½ê¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¸µ¤Ë1¸Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÎ®¤ìÀ±¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¡§TBS NEWS ±ÇÁü¼èºàÉô
¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹Î®À±·²¤È¤Ï¡©
¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¤Ï¡¢¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¡¢¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ËÊÂ¤Ö»°ÂçÎ®À±·²¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤â¾ï¤Ë1¡¦2¤òÁè¤¦Î®À±¿ô¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Äº¢¤ß¤é¤ì¤ë¡©
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Î½Ð¸½»þ´ü¤Ï¡¢7·î17Æü¤«¤é8·î24Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î®À±·²¼«ÂÎ¤Î³èÆ°¤¬ºÇ¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¶ËÂç¡×¤Ï8·î13Æüº¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ®À±¿ô¤Ï40¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©
ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¹©¾ì,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾åÅÄ,
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
Ê©ÃÅ,
ÀÅ²¬