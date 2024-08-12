Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Ê·èÃÇ¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÅÁ¤¨¤ë
Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò12Æü¤ËÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¬²µ½÷¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬²µ½÷¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖËÍ¡¢È¬²µ½÷¸÷¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¡£¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¸÷¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊâ°ìÊâÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖHey! Say! JUMP¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤âº£°Ê¾å¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£