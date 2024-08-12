¤ä¤¹»Ò¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Öµö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤â¥¤¥¸¥áÈï³²¼Ô¤¬È¿È¯¡Ä³èÆ°µÙ»ß¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÉÔÅ¬ÀÚÅê¹ÆÁûÆ°¡É¤â¤³¤ì¤Ë¤Æ°ì·ïÍîÃå¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¤ä¤¹»Ò¡Ö¼«±ÒÂâ»þÂå¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹ðÈ¯ÊóÆ»¡×¤Ç¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬ÍÉ¤é¤¬¤Ì¥ï¥±¡ÄÆÇ¤ÏÅÇ¤¯¤±¤ÉÌµÂÌ¤Ë¥¥ì¤Ê¤¤
¡Ö8·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤óÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá¤¯¡ÈÄÃ²Ð¡É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡È¤â¤é¤¤»ö¸Î¡É¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¡È´ê¤¤¡É¤âµõ¤·¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â²áµî¤Ë¥¤¥¸¥áÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿°ìÈÌ¿Í¤Î¶×Àþ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ôµö¤¹É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¼Õ¤Ã¤¿¤«¤éµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¸¥á¤¿Â¦¤Î¾¡¼ê¤ÊÏÀÍý¡Õ¡Ô²Ã³²¼Ô¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤¤¤À¤±¡Õ¡Ô¼Õ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¸¥á¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡È²Ã³²¼Ô¡É¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁþ°¤ÎÇ°¤ò¤¿¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¥é¥¸¥ª¤Ë¤âCM¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Àë¸À¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»ö¼Â¾å¤Î³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥®¥ã¥é¤¬³Ê°Â¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë1ËÜ10Ëü±ß¤Ç200ËÜ½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç2000Ëü±ß¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£Ç¯4·î¤«¤éËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÔÍ·¤Ö¤¿¤á¤À¤±¡Õ¤Ë³¤³°°Ü½»¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃß¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤¿¤À¤â¤¦ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë³¤³°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºÒ¤¤Å¾¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤«¡£¡ÖÂçÊª¤Ë¥¿¥á¸ý¥¥ã¥é¤âÆüËÜ¤À¤«¤éµÕ¤ËÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÄøÅÙ¤Î´ñÈ´¤µ¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£