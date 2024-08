【モデルプレス=2024/08/12】グローバルK-POPアーティストへの道のりを追う男女のオーディション番組「青春スター」(ABEMA)から誕生したボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)の公式Instagramが、11日に更新された。メンバーのKAZUTA(カズタ)とTHE RAMPAGE/MA55IVE THE RAMPAGEの神谷健太との2ショットを公開した。

◆EXPG出身のカズタ&神谷健太の2ショットが実現

◆カズタの投稿に反響

同アカウントは「THE RAMPAGEの健太さんにご挨拶させていただきました」とつづり、カズタと神谷の2ショットを投稿した。n.SSignとMA55IVE THE RAMPAGEは、8月6日に開催された『2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN』の夜公演で共演しており、カズタは「EXPG生の時からずっとみていた先輩です」とコメント。共にEXPG、そして沖縄出身であることから「同じステージに立てたことが本当に嬉しかったです ありがとうございました」と思いを記した。この投稿には「沖縄コンビ最高です」「努力が実って良かった」「また1つ夢が叶ったね」「胸熱共演」「こっちまで嬉しい」など、多くの反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】