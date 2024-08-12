TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦È¬²µ½÷¸÷¤µ¤ó¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£


È¬²µ½÷¤µ¤ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ½÷À­¤ÎÊý¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØ¡¢Âô»³¤Î»ö¤ËÄ©¤ß¡¢Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¡¡È¬²µ½÷¸÷¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¢¨½êÂ°»öÌ³½ê¡¡¹­ÊóÊ¸¤è¤ê¢¨¡¡¡Û

È¬²µ½÷¸÷(Hey! Say! JUMP)¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

Ê¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤ª°ú¤­Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ½÷À­¤ÎÊý¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØ¡¢Âô»³¤Î»ö¤ËÄ©¤ß¡¢Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£

º£¸å¤È¤â¡¢¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£

2024 Ç¯ 8 ·î 12 Æü

È¬²µ½÷¸÷

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û